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#TBT ¿Dónde quedaba la calle Traición de Judas en Valencia?

By Danny Valdiviezo
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Calle Traición de Judas en Valencia

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Danny Valdiviezo
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La antigua calle Traición de Judas en Valencia, Venezuela, es hoy conocida como la calle Colombia, situada en el casco histórico de la ciudad. Históricamente, fue la arteria vial más importante en la época colonial.

Luego del pintoresco nombre fue conocida posteriormente como Calle Real y punto de entrada a la ciudad, atravesando la actual Plaza La Glorieta en San Blas. Donde precisamente está el Puente Morillo.

Calle Traición de Judas en Valencia

Ubicación actual: Calle Colombia, en el centro de Valencia, estado Carabobo.

Importancia histórica: Durante la colonia y el siglo XIX, era considerada la calle principal y punto de control de entrada a la ciudad.

Nombre histórico: Se le conocía como «Traición de Judas» y, posteriormente, pasó a llamarse Calle Real antes de ser la Calle Colombia.

Hitos cercanos: La calle atraviesa la plaza La Glorieta, un lugar de valor patrimonial en la parroquia San Blas.

Esta calle forma parte del acervo histórico y cultural del casco central de Valencia, siendo testigo del desarrollo de la capital carabobeña.

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La calle Colombia de Valencia, y la imposición que no llegó a darse en 1921

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SourceInduval/wikipedia
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