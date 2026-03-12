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Una mujer fue asesinada en el sur de Valencia un día antes de su cumpleaños. La fémina identificada como Emely Alvarado recibió un mensaje de texto el martes en horas de la noche en el sector Villa de Dios en la capital carabobeña.

En dicho mensaje le avisaban que saliera que le habían enviado un regalo, Emely recibió un peluche de manos y un arreglo con globos de una persona que se encargó de la entrega. Acto seguido el sujeto desconocido le disparó varias veces.

Mujer fue asesinada en el sur de Valencia

En la vivienda, Emely y sus familiares estaban decorando la casa para el cumpleaños que se iba a celebrar ayer miércoles. El sujeto se marchó del lugar sin dejar rastro dejando a la mujer agonizando en el lugar.

Los familiares enseguida la llevaron hasta el ambulatorio cercano donde falleció. Las autoridades investigan el caso el cual conmocionó al sur de la ciudad.

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