Una mujer capturada en Naguanagua presenta dos solicitudes por hurto agravado en el estado Táchira. La información la dio a conocer la Policía Municipal de Naguanagua en sus redes sociales.
Efectivos adscritos al Servicio de Investigación Penal de la Policía Municipal de Naguanagua, lograron la aprehensión de una ciudadana que presentaba dos solicitudes judiciales activas. Ambas en el estado Táchira.
Tras una exhaustiva investigación, dando cumplimiento a las directrices de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del Estado Carabobo. Se ubicó y se detuvo a la fémina. Al ser Verificada en el sistema SIIPOL, se confirmó que estaba siendo Solicitada ante los Tribunales.
Mujer capturada en Naguanagua
Primera Solicitud
- Delito: Hurto Agravado
- Tribunal: Juzgado Octavo de Control del Estado Táchira
- Oficio: 8C-3020-2022 (Fecha: 24/01/2023)
- Expediente: SP21-P-2016-015466
Segunda Solicitud
- Delito: Hurto Agravado
- Tribunal: Juzgado Octavo de Control del Estado Táchira
- Oficio: 8C-1787-2017 (Fecha: 18/09/2017)
- Expediente: SP21-P-2016-015466
La detenida quedó a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Estado Carabobo.
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