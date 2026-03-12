Lo más vistoPortadaSucesos

Mujer capturada en Naguanagua estaba solicitada por hurto agravado

By Redacción Carabobo
0
169
Mujer capturada en Naguanagua
Foto: Policía Municipal de Naguanagua.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Una mujer capturada en Naguanagua presenta dos solicitudes por hurto agravado en el estado Táchira. La información la dio a conocer la Policía Municipal de Naguanagua en sus redes sociales.

Efectivos adscritos al Servicio de Investigación Penal de la Policía Municipal de Naguanagua, lograron la aprehensión de una ciudadana que presentaba dos solicitudes judiciales activas. Ambas en el estado Táchira.

Tras una exhaustiva investigación, dando cumplimiento a las directrices de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del Estado Carabobo. Se ubicó y se detuvo a la fémina. Al ser Verificada en el sistema SIIPOL, se confirmó que estaba siendo Solicitada ante los Tribunales.

Mujer capturada en Naguanagua

Primera Solicitud

  • Delito: Hurto Agravado
  • Tribunal: Juzgado Octavo de Control del Estado Táchira
  • Oficio: 8C-3020-2022 (Fecha: 24/01/2023)
  • Expediente: SP21-P-2016-015466

Segunda Solicitud

  • Delito: Hurto Agravado
  • Tribunal: Juzgado Octavo de Control del Estado Táchira
  • Oficio: 8C-1787-2017 (Fecha: 18/09/2017)
  • Expediente: SP21-P-2016-015466

La detenida quedó a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Estado Carabobo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre fue encontrado sin vida en su casa en Puerto Cabello

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePolicía municipal de Naguanagua
Artículo anterior
Mujer fue asesinada en el sur de Valencia, un día antes de su cumpleaños
Artículo siguiente
Efemérides del 12 de marzo, se anuncia la construcción del Metro de Caracas
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes