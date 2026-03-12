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Una mujer capturada en Naguanagua presenta dos solicitudes por hurto agravado en el estado Táchira. La información la dio a conocer la Policía Municipal de Naguanagua en sus redes sociales.

Efectivos adscritos al Servicio de Investigación Penal de la Policía Municipal de Naguanagua, lograron la aprehensión de una ciudadana que presentaba dos solicitudes judiciales activas. Ambas en el estado Táchira.

Tras una exhaustiva investigación, dando cumplimiento a las directrices de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del Estado Carabobo. Se ubicó y se detuvo a la fémina. Al ser Verificada en el sistema SIIPOL, se confirmó que estaba siendo Solicitada ante los Tribunales.

Mujer capturada en Naguanagua

Primera Solicitud

Delito: Hurto Agravado

Tribunal: Juzgado Octavo de Control del Estado Táchira

Oficio: 8C-3020-2022 (Fecha: 24/01/2023)

Expediente: SP21-P-2016-015466

Segunda Solicitud

Delito: Hurto Agravado

Tribunal: Juzgado Octavo de Control del Estado Táchira

Oficio: 8C-1787-2017 (Fecha: 18/09/2017)

Expediente: SP21-P-2016-015466

La detenida quedó a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Estado Carabobo.

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