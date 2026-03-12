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Las efemérides de hoy 12 de marzo nos recuerdan que un día como hoy el entonces presidente Carlos Andrés Pérez anuncia en un discurso; ante el Congreso la construcción de la Línea 1 del Metro de Caracas Propatria – Palo Verde (1975).

Francisco de Miranda en el buque insignia, Leander, en la rada de Jacmel, Haití, iza por primera vez en la historia la bandera tricolor. Esta bandera, con algunas modificaciones, fue adoptada como Bandera Nacional el 9 de julio de 1811.

Nace William Perkin (1838) Químico británico.

Muere Santos Michelena (1848) Político y diplomático venezolano.

La Asamblea Legislativa del estado Aragua aprueba el traslado de la capitalidad del estado de La Victoria a Maracay, como fue sugerido por Juan Vicente Gómez (1917).

Nace Aldemaro Romero (1928) Músico, compositor y director de orquesta venezolano.

Un día como hoy nace Bárbara Feldon (1933) Actriz estadounidense, conocida por interpretar a la Agente 99 en la serie Superagente 86.

Se inaugura oficialmente la Avenida Francisco de Miranda en Caracas (1947).

Efemérides de hoy 12 de marzo

Venezuela exporta su primer cargamento de mineral de hierro a Estados Unidos (1951).

Muere Bárbaro Rivas (1967) Pintor ingenuo venezolano.

Nace Scarlet Ortiz (1974) Actriz y modelo venezolana.

Tim Berners-Lee redacta el primer borrador que definió la web y el hipertexto. Propuesta que da inicio a las bases de la red global de conocimiento colectivo World Wide Web – WWW (1989).

Muere Italo Pizzolante (2011) Poeta, compositor y músico venezolano de ascendencia italiana.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo jugando para el Manchester United realiza un triplete ante el Tottenham 3-2 y se convierte en el máximo goleador de la historia del fútbol profesional con 807 goles superando la marca de 805 de Josef Bican.

Día Mundial contra el Glaucoma.

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