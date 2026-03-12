Un rico salteado de pollo con verduras es la receta ideal para hoy. Las recetas de pollo están entre las favoritas de nuestro país. Recordemos que el pollo les gusta a grandes y pequeños.
Salteado de pollo con verduras, ingredientes:
500 gramos de pechuga de pollo (en tiras o trozos)
2 cucharadas de aceite vegetal (puede ser de sésamo para un sabor más auténtico)
1 pimentón rojo, cortado en tiras
1 pimentón verde, cortado en tiras
1 cebolla, cortada en rodajas
2 dientes de ajo, picados finamente
1 zanahoria, pelada y cortada en rodajas finas
1 taza de brócoli (opcional)
3 cucharadas de salsa de soya
1 cucharada de miel o azúcar moreno
1 cucharadita de maicena disuelta en 2 cucharadas de agua (para espesar la salsa)
Sal y pimienta al gusto
Semillas de sésamo (opcional, para decorar)
Arroz blanco o integral para acompañar
Preparación:
Corta el pollo en tiras o trozos del tamaño de un bocado. Lava y corta todas las verduras según las indicaciones. Calienta una sartén grande o un wok a fuego medio-alto y añade el aceite. Agrega el pollo y saltea hasta que esté dorado y cocido por completo, unos 5-7 minutos. Retira el pollo de la sartén y resérvalo.
En la misma sartén, añade un poco más de aceite si es necesario. Agrega el ajo y la cebolla, y saltea hasta que estén fragantes, unos 1-2 minutos. Añade las zanahorias y cocina por unos 3 minutos.
Agrega los pimientos y el brócoli, y cocina hasta que las verduras estén tiernas pero aún crujientes, unos 4-5 minutos. Devuelve el pollo a la sartén con las verduras.
En un tazón pequeño, mezcla la salsa de soja, la salsa de ostras (si la estás usando) y la miel o azúcar moreno. Añade esta mezcla a la sartén. Cocina a fuego medio, revolviendo para que el pollo y las verduras se mezclen bien con la salsa.
Si deseas una salsa más espesa, añade la mezcla de maicena y agua a la sartén. Cocina, revolviendo constantemente, hasta que la salsa espese, unos 1-2 minutos. Ajusta el sabor con sal y pimienta si es necesario. Sirve caliente sobre arroz blanco o integral.
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