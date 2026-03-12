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¿Cuántas playas tiene el estado Carabobo?, nuestra entidad cuenta con varias playas, muchas de ellas famosas por su belleza natural. La costa carabobeña busca estar en la palestra nuevamente con las playas.

Estas se encuentran concentradas principalmente en el municipio Puerto Cabello, destacando por su belleza y accesibilidad en el centro de Venezuela. Entre las más famosas se encuentran Isla Larga, Bahía de Patanemo y Gañango.

¿Cuántas playas tiene el estado Carabobo?

Isla Larga: Famosa por sus aguas cristalinas, snorkel y pecios (barcos hundidos) dentro del Parque Nacional San Esteban.

Bahía de Patanemo: Una bahía rodeada de montañas, popular por su belleza natural y oleaje, ideal para el surf.

Playa Sonrisa: Conocida por tener pocas olas, ideal para nadar.

Waikiki: Lugar de eventos deportivos y conciertos.

Playa Gañango / Rincón del Pirata: Ubicada cerca de un pueblo de pescadores.

Playa La Rosa: Ubicada en Puerto Cabello.

Playa Blanca: una de las más famosas del municipio porteño

Además, el estado cuenta con islas como Isla Santo Domingo, Isla Alcatraz, Isla Ratón, Isla del Rey, Isla Goaigoaza y otras, que forman parte de su ecosistema costero.

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