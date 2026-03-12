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Una colisión de bicicleta y moto en Los Guayos dejó dos lesionados. Efectivos de Bomberos Los Guayos atendieron la noche de este miércoles una colisión vial en la Carretera Nacional Los Guayos-Guacara, específicamente frente a la comunidad Josefa Camejo «Pelayera».

El siniestro involucró a un vehículo tipo moto (Bera BRF) y un vehículo liviano (bicicleta). Tras el impacto, el personal paramédico guayense procedió con la evaluación cefalocaudal de los involucrados

El conductor de la moto siniestrada quedó identificado como Iván Méndez. Este presentó politraumatismos y escoriaciones diversas en su cuerpo. José Rafael Díaz: Conductor de la bicicleta. Diagnosticado con traumatismo facial.

Colisión de bicicleta y moto en Los Guayos dejó dos lesionados

Ambos ciudadanos fueron trasladados de manera estable en la unidad ambulancia 002 Semgua, bajo la supervisión del paramédico Fran Herrera. Hasta el Ambulatorio de Los Guayos para su evaluación médica definitiva.

El despliegue contó con la actuación coordinada de: Bomberos Los Guayos (Unidad M07). Además de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (Unidad RP60).

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