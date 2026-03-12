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Por Jaime Macías

En los grandes eventos deportivos siempre los participantes son clasificados por categorías no oficiales, bien sea por parte de los aficionados o medios de comunicación. Es decir, algunos llegan con etiquetas de superestrellas, otros de estrellas, están los buenos y por supuesto los que vienen con las ganas de ascender a estas “categorías”, aprovechando, como también se denominan estas competencias, una vitrina para ser visto.

El Clásico Mundial de Beisbol, no es la excepción, el torneo que se desarrolla en la actualidad ha estado plagado de grandes figuras de este deporte, que acaparan la atención, unos manteniendo su brillo y otros porque lo han visto disminuido por su actuación, pero hay uno que llegó sin estridencia, pero al pasar los días se ha convertido en una de las vedettes.

Es el carabobeño Francisco Cervelli, quien a sus 40 años de edad, se presentó como el flamante manager de la nada tradicional en este deporte, como lo es la selección de Italia. El criollo ha sorprendido a los entendidos, con su acertada estrategia dirigiendo un equipo, con buenos jugadores, al cual él le ha sacado el máximo rendimiento, al punto de conquistar el triunfo más llamativo hasta ahora en el Clásico, al acabar con el invicto y desalojar del primer lugar del grupo al super favorito, Estados Unidos con todo y sus incandescentes estrellas.

Sí, Italia junto con la élite de Japón y Dominicana, son los únicos que culminaron la ronda eliminatoria con un record de imbatibilidad en el Clásico, y líderes de sus grupos, como era considerado para esos dos, pero no para Italia, donde para muchos era el tercero en discordia en su división detrás de EEUU y México. Lo hecho por Cervelli y sus muchachos, ya está incrustado en la historia, entre las grandes hazañas de estos mundiales.

Por supuesto, no han faltado los halagos por parte de sus compatriotas, para Cervelli, quien hace unos años destacó discretamente como receptor en las grandes ligas con los Yanquis y en Venezuela con Lara y Magallanes.

Por ello ya muchos lo andan proyectando como un futuro manager en la LVBP e incluso otros más intensos van más allá y lo asoman como el estratega de Venezuela para el próximo Clásico Mundial. Entre sus argumentos esgrimen: “Él logró lo que no pudimos hacer en el clásico del 2023, ganarle a Estados Unidos”. Ahí se los dejo!

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