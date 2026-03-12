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Como parte de las acciones orientadas a promover la educación inclusiva en el estado, el programa Educar en la Diversidad: CAI Carabobo va a las Escuelas, bajo la premisa Aulas sin barreras: construyendo puentes para la diversidad, desplegándose en distintas instituciones educativas con jornadas de formación dirigidas al personal docente.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobernador Rafael Lacava y la Primera Combatiente la Dra. Nancy de Lacava, a través del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad (CAI Carabobo), tiene como objetivo brindar herramientas y orientaciones a educadores para el abordaje adecuado de niños, niñas y adolescentes neurodivergentes y con discapacidad dentro del entorno escolar, favoreciendo espacios pedagógicos más inclusivos y respetuosos de la diversidad.

En esta oportunidad, el programa visitó la Unidad Educativa Doctor Arístides Calvani Silva, ubicada en la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia, donde se llevó a cabo una jornada formativa dirigida a directivos y docentes del plantel.

Durante la actividad, el equipo del CAI Carabobo presentó la labor institucional y compartió estrategias y herramientas prácticas para el acompañamiento educativo de estudiantes con condición, fortaleciendo la creación de ambientes de aprendizaje inclusivos.

Programa Educar en la Diversidad

Por su parte, Victoria Castañeda, presidenta de CAI Carabobo, destacó que este programa busca fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y los equipos especializados, con formación, entrega de estrategias y herramientas prácticas, brindando acompañamiento directo a los docentes para favorecer procesos de inclusión dentro del aula.

“Desde el CAI Carabobo trabajamos para acercar herramientas a los educadores y acompañarlos en la comprensión de la diversidad dentro del entorno escolar, promoviendo espacios empáticos, accesibles e inclusivos para todos nuestros niños, niñas y adolescentes”, expresó.

José Arnaldo Toro, director del centro educativo, destacó la importancia de este tipo de encuentros formativos para fortalecer las estrategias pedagógicas y garantizar una educación ajustada a las necesidades de cada estudiante.

“Estamos muy contentos y agradecidos por este apoyo, ya que nos permite como directivos y docentes aprender a manejar los casos que hemos recibido y los que seguiremos atendiendo, para ofrecer una educación más eficiente e inclusiva”, expresó.

Educación activa

Asimismo, señaló que los estudiantes con condición deben formar parte activa de la educación convencional, promoviendo estrategias que faciliten su integración sin discriminación y garanticen el acceso oportuno a la educación.

Por su parte, Dalila Ríos, docente de sexto grado del plantel, resaltó el interés del profesorado en ampliar sus conocimientos sobre atención oportuna a estudiantes neurodivergentes.

“Estoy muy satisfecha con esta jornada, porque nos permite ampliar nuestro panorama de acción como docentes al momento de recibir estos casos. Esperamos que estas actividades continúen realizándose con mayor frecuencia”, afirmó.

El programa “Educar en la Diversidad: CAI Carabobo va a las Escuelas” continuará desarrollándose en distintas instituciones educativas del estado, reafirmando el compromiso de fortalecer la inclusión, la formación docente y el acceso equitativo a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes.

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