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El precio del dólar BCV hoy 12 de marzo de 2026 se encuentra en la banda de los 440 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 440,96 bolívares y el euro en 510,48 bolívares.

Para este viernes el dólar estará en 443,25 bolívares y el euro en 510,34 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 5.123 dólares esta se ha mantenido en el precio de los cinco mil. Se ha mantenido en un precio estable en las últimas semanas.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en un costo de 105,84 dólares, con tendencia al alza. El mercado petrolero sigue con mucho movimiento en la actualidad, esperemos se mantenga de esa manera.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con precios lineales por debajo de los 70 mil dólares en el mundo, hoy en 67.110,83 dólares. Hasta ahora sigue siendo uno de los indicadores más consultados. Pero sin tendencia al alza.

Dólar BCV hoy 12 de marzo de 2026, la chayota en Venezuela

El cultivo de la chayota en Venezuela ha crecido en los últimos años, siendo este uno de los más vendidos. Junto a la berenjena como en otras hortalizas y verduras que se venden en el país.

La producción de esta hortaliza es constante durante todo el año, especialmente en zonas andinas y de clima templado. Zonas de producción: Se cultiva principalmente en estados como Trujillo, Mérida, Táchira, Miranda y Carabobo.

Rendimiento: Una planta de chayota puede producir entre 30 y más de 80 frutos al año. Consumo: La chayota es un componente fundamental en la dieta venezolana, muy popular por ser de fácil digestión y cultivada localmente.

Ciclo de cultivo: Es una enredadera perenne que, en buenas condiciones, se mantiene produciendo durante varios años.

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