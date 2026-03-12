Compartir

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves en la avenida Cuatricentenario de Valencia movilizó a los cuerpos de seguridad de la capital carabobeña.

El siniestro se produjo aproximadamente a las ocho y media de la mañana, específicamente en el semáforo ubicado frente al establecimiento comercial Luxor de Valencia. En el hecho vial se vieron involucrados una motocicleta y una camioneta marca Toyota, cuyos conductores impactaron de manera violenta en la mencionada arteria vial.

Producto de la colisión, dos personas resultaron con lesiones de diversa consideración, requiriendo atención médica inmediata por parte de los paramédicos que llegaron al sitio.

Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia se presentaron en el lugar para resguardar la zona y agilizar el tráfico mientras llegaba la unidad de traslado.

Accidente en la avenida Cuatricentenario de Valencia

Los heridos fueron llevados en ambulancia hacia el centro de salud más cercano, donde los médicos de guardia procedieron a evaluar su estado físico actualmente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Colisión de bicicleta y moto en Los Guayos dejó dos lesionados