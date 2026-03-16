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El atletismo mundial tiene un nombre propio que sigue escribiendo historia con letras doradas: Yulimar Rojas. La campeona olímpica y plusmarquista mundial venezolana volvió a dejar boquiabierto al público presente en la Copa Iberdrola de Valencia, España, al firmar una actuación que roza la perfección técnica y física.

Rojas no solo se llevó la medalla de oro, sino que envió un mensaje contundente a sus rivales internacionales. Con un salto estratosférico de 14.95 metros, la criolla estableció la mejor marca mundial de la temporada actual, superando además el récord histórico del campeonato que ella misma poseía.

Desde su primer intento, la superioridad de Yulimar fue evidente. La pista valenciana se convirtió en el escenario de una exhibición donde la potencia y la zancada de la venezolana no encontraron resistencia. La competencia por los puestos restantes del podio quedó a una distancia considerable: la cubana Lidiagmis Povea se adjudicó la plata con un registro de 13.96 metros, mientras que la española Ana Estrella completó el cuadro de honor con 12.98 metros.

A pesar de su capacidad para buscar marcas aún más agresivas, la pupila de Iván Pedroso demostró una madurez táctica envidiable. Tras asegurar la primera posición y establecer el récord, la «Reina» y su equipo técnico decidieron reservar energías, renunciando a los saltos posteriores para priorizar su salud física y enfocarse en los próximos desafíos del calendario internacional.

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