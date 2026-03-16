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En un movimiento estratégico para diversificar la economía venezolana y fortalecer el sector agrícola, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció una nueva hoja de ruta destinada a elevar el estatus del cacao venezolano.

Durante una jornada de trabajo productivo, la mandataria fue enfática al señalar que este rubro debe recibir el mismo nivel de atención y promoción que ha tenido el café en los últimos años.

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“Al café se le ha dado mucha relevancia; también con el cacao hay que hacerlo de la misma forma”, sentenció Rodríguez, subrayando que la calidad y el sabor auténtico del producto nacional lo posicionan como un competidor imbatible en el mercado global.

Como parte de esta instrucción, Rodríguez instó al ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Julio León Heredia, a organizar proyectos conjuntos con los emprendedores del sector. El objetivo central es brindar las herramientas necesarias para que el chocolate venezolano, reconocido por su excelencia técnica y artesanal, logre una internacionalización masiva.

En este contexto, la presidenta encargada realizó una visita institucional a las instalaciones de la Compañía Anónima “Cakawa”, una empresa de vanguardia dedicada al procesamiento de cacao y chocolatería de alta gama. Durante el recorrido, constató los procesos de producción de la marca, la cual maneja una operación de una tonelada y media, reflejando un firme compromiso con la calidad alimenticia y la tradición chocolatera.

Instrucciones

Rodríguez giró instrucciones precisas a la ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy, para identificar y consolidar mercados estratégicos a nivel mundial. La meta es posicionar el chocolate venezolano no solo como un producto de consumo, sino como un estandarte de la identidad productiva del país.

Rodríguez concluyó resaltando que el apoyo a los emprendedores en recintos como «Cakawa» es vital para la agenda de fortalecimiento económico, asegurando que el cacao es un recurso renovable con un potencial infinito para generar divisas y orgullo nacional.

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