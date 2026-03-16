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Katy Perry se prende en llamas durante rodaje de su nueva canción «Watch It Burn» (Vídeo sensible)

By Redacción Carabobo
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Katy Perry en llamas Watch It Burn 

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Lo que parecía ser una jornada de trabajo habitual para la estrella estadounidense Katy Perry se transformó en un momento de pánico absoluto.

En el clip, presuntamente perteneciente al detrás de cámaras de su nuevo sencillo titulado «Watch It Burn», se observa a una mujer —que muchos aseguran es la intérprete de «Firework»— enfrentando un peligro real frente a las cámaras.

Katy Perry se prende en llamas 

El metraje muestra a la protagonista luciendo un elegante vestido blanco en un set diseñado con efectos pirotécnicos. Sin embargo, la seguridad del rodaje pareció fallar en cuestión de segundos. Lo que debía ser una llama controlada para la estética del video se propagó rápidamente por el vestuario de la mujer, desatando gritos de desesperación entre los presentes.

La tensión escaló cuando la figura en pantalla intentó desesperadamente alejarse del fuego. Un miembro del equipo de producción reaccionó de inmediato corriendo hacia ella para sofocar las llamas, resultando aparentemente con una quemadura leve en el proceso. Finalmente, el resto del staff intervino con extinguidores, logrando evitar una tragedia mayor en el set de grabación.

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