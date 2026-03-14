Compartir

Recibir a un perro por primera vez es una de las experiencias más gratificantes, pero también una de las que genera mayor ansiedad. La transición de un hogar «libre de pelos» a uno con un compañero de cuatro patas requiere más que solo amor; exige planificación y tenencia responsable.

En este 2026, la visión del cuidado animal ha evolucionado hacia el bienestar integral, priorizando la salud mental y física del canino.

1. La visita obligatoria al veterinario

Antes de que el perro pise tu sala, lo primero es una cita médica. Un chequeo general, el inicio del plan de vacunación y la desparasitación (interna y externa) son innegociables. El veterinario te indicará si tu mascota tiene necesidades especiales según su raza, edad o historial de rescate.

2. Alimentación: No es solo «llenar el plato»

El error más común es ofrecer comida casera condimentada o alimentos de baja calidad. Los perros necesitan nutrientes específicos (proteínas, grasas saludables y fibra). Consulta con el experto si tu perro requiere una dieta natural procesada (BARF) o un alimento seco de alta gama. Recuerda: chocolate, cebolla, uvas y aguacate son tóxicos para ellos.

3. Establecer una rutina de paseos y socialización

Un perro aburrido es un perro que destruye. La rutina de paseos no es solo para que haga sus necesidades; es su momento de «leer el periódico» a través del olfato. Los expertos recomiendan al menos tres salidas diarias y una socialización temprana (con otros perros y personas) para evitar problemas de agresividad o miedo en el futuro.

4. El espacio seguro y el refuerzo positivo

Tu perro necesita un lugar propio: una cama cómoda en una zona tranquila de la casa. Para educarlo, olvida los castigos físicos. El refuerzo positivo (premiar las buenas conductas con caricias o snacks) es la técnica más efectiva y humana para enseñar órdenes básicas como «sentado», «quieto» o acudir al llamado.

5. Paciencia: El periodo de adaptación

Existe la regla de los «3 días, 3 semanas, 3 meses». Los primeros tres días el perro estará abrumado; a las tres semanas empezará a mostrar su verdadera personalidad; y a los tres meses se sentirá plenamente en casa. La paciencia es tu mejor herramienta.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas