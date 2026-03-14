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Tras una intensa jornada de trabajo en el Palacio de Miraflores, los cancilleres de Venezuela, Yván Gil, y de Colombia, Rosa Villavicencio, confirmaron que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, se reunirán formalmente los días 23 y 24 de abril en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

Este anuncio surge como el segundo intento de acercamiento directo, luego de que la reunión binacional programada originalmente para este viernes en Cúcuta fuera suspendida por razones de «fuerza mayor».

Venezuela y Colombia nueva cumbre

La delegación colombiana, integrada por la canciller Villavicencio y los ministros de Defensa, Comercio y Energía, sostuvo encuentros técnicos con sus pares venezolanos para avanzar en los tres pilares fundamentales de la relación:

Seguridad Fronteriza: El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, y su homólogo colombiano, Pedro Sánchez, encabezaron mesas técnicas para coordinar el combate al narcotráfico y la vigilancia en los más de 2.200 kilómetros de frontera común, una zona históricamente afectada por grupos armados. Cooperación Energética: Se discutieron acuerdos para fortalecer la interconexión eléctrica y el intercambio de hidrocarburos, vitales para la estabilidad económica de la región fronteriza. Comercio Bilateral: El objetivo principal sigue siendo la reactivación plena del flujo comercial, buscando superar las trabas logísticas y legales acumuladas durante años de ruptura diplomática.

Las imágenes difundidas desde Miraflores mostraron a ambas delegaciones distribuidas en mesas de trabajo dinámicas, enviando un mensaje de estabilidad institucional. La elección de Maracaibo como sede para la cumbre de abril subraya la importancia estratégica del Zulia como punto de conexión económica y social entre ambas naciones.