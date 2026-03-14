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La etapa decisiva del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 ya está aquí. Este sábado 14 de marzo, la selección de Venezuela se enfrenta a Japón en un duelo inédito para esta competición.

El encuentro, que promete paralizar a los fanáticos de la pelota, se llevará a cabo en el loanDepot Park de Miami, hogar de los Marlins, a partir de las 9:00 p.m. (hora local y de Venezuela).

¿Dónde ver el juego en vivo? Para quienes deseen disfrutar del partido minuto a minuto, existen diversas opciones de transmisión:

Señal Digital: A través de BeisbolPlay y su señal de 1 Baseball Network y 1BN+ , donde se podrá seguir la cobertura completa por suscripción.

Televisión Abierta en Venezuela: Los canales Televen, Venevisión e IVC han confirmado la transmisión del encuentro para todo el territorio nacional.

Streaming: La plataforma Disney+ (Plan Premium) y la cadena internacional ESPN también llevarán las incidencias de este choque.

Un duelo de titanes en la lomita Japón llega a esta instancia con un récord impecable de 4-0 tras dominar el Grupo C en el Tokyo Dome, dejando atrás a potencias como Corea del Sur. Por su parte, Venezuela avanzó como segundo del Grupo D, demostrando un poder ofensivo temible liderado por Ronald Acuña Jr. y Luis Arráez.

El duelo de pitcheo será de calibre «Cy Young». Venezuela enviará al zurdo Ranger Suárez a la lomita, quien tendrá la difícil misión de silenciar a Shohei Ohtani. Japón responderá con su as Yoshinobu Yamamoto, considerado por muchos el mejor lanzador del mundo en la actualidad.

El ganador de esta llave asegurará su boleto a las semifinales, donde deberá enfrentar al vencedor entre Puerto Rico e Italia. Sin duda, es una cita con la historia que ningún amante del deporte rey debe perderse.

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