Compartir

El Gobierno Nacional ha tomado medidas drásticas ante la crudeza de la época lluviosa que azota al territorio ecuatoriano. A través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), se ha oficializado la declaratoria de Emergencia Nacional por un periodo de 60 días, con el objetivo de mitigar el impacto humano y material que ha dejado el temporal desde el inicio de 2026.

Hasta la fecha, las cifras oficiales son alarmantes: 11 personas han perdido la vida y más de 46,716 ciudadanos han resultado afectados por las precipitaciones.

La resolución, respaldada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, busca agilizar la movilización de recursos y garantizar la asistencia humanitaria en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Ecuador declara emergencia nacional

El informe técnico de la SNGR detalla que el impacto no es uniforme, siendo la zona costera la más castigada. La provincia del Guayas lidera las estadísticas de afectación con 19,592 personas perjudicadas, seguida de cerca por El Oro (6,230) y Los Ríos (5,283). Otras provincias como Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Loja y Chimborazo también reportan daños significativos en sus infraestructuras y medios de vida.

En términos de infraestructura física, el saldo es crítico:

82 viviendas totalmente destruidas.

19 puentes colapsados , lo que mantiene aisladas a varias comunidades rurales.

1,662 eventos adversos registrados en 190 municipios y 590 parroquias desde el 1 de enero.

La declaratoria de emergencia dispone la activación obligatoria de todas las entidades del Estado para la atención de desastres. Se ha priorizado la evacuación de familias en zonas de alto riesgo de deslizamientos o inundaciones, asegurando que reciban kits de asistencia humanitaria de forma inmediata.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas