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El «Glow Bowl» de pollo y vegetales para tu almuerzo

By Redacción Carabobo
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Glow Bowl de pollo y vegetales

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Redacción Carabobo
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IOTA Latino
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En una jornada marcada por la búsqueda de opciones saludables y rápidas, fuentes cercanas a la cocina confirman que este almuerzo se perfila como el gran protagonista del día.

Se trata de un plato equilibrado, lleno de texturas y colores, diseñado para mantener la energía en niveles óptimos durante toda la tarde.

Glow Bowl de pollo y vegetales: Ingredientes

  • La Base: 1 taza de arroz integral o quinoa (cocidos).

  • La Proteína: 1 pechuga de pollo cortada en cubos (sazonada con sal, pimienta y ajo).

  • El Color: 1 zanahoria rallada, ½ taza de garbanzos (pueden ser crocantes) y un puñado de espinacas frescas.

  • El Toque «Aesthetic»: ½ aguacate en rebanadas y semillas de sésamo.

  • El Aderezo Especial: Mezcla de 2 cucharadas de yogur griego, zumo de medio limón, un toque de miel y sal.

Preparación

El Inicio: En una sartén caliente con un chorrito de aceite de oliva, sella los cubos de pollo hasta que estén dorados y cocidos en su totalidad. Retira y reserva.

Ensamblaje de la Base: En un bowl amplio, coloca la base de arroz o quinoa. Este paso es fundamental para la estructura del plato.

Incorporación de Vegetales: Distribuye de forma organizada la zanahoria rallada, las espinacas y los garbanzos. La presentación es clave para el impacto visual.

El Cierre Estelar: Añade el pollo dorado y corona con las láminas de aguacate. Rocía el aderezo de limón y yogur sobre toda la superficie y finaliza con las semillas de sésamo.

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