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En una jornada marcada por la búsqueda de opciones saludables y rápidas, fuentes cercanas a la cocina confirman que este almuerzo se perfila como el gran protagonista del día.

Se trata de un plato equilibrado, lleno de texturas y colores, diseñado para mantener la energía en niveles óptimos durante toda la tarde.

Glow Bowl de pollo y vegetales: Ingredientes