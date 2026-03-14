En una jornada marcada por la búsqueda de opciones saludables y rápidas, fuentes cercanas a la cocina confirman que este almuerzo se perfila como el gran protagonista del día.
Se trata de un plato equilibrado, lleno de texturas y colores, diseñado para mantener la energía en niveles óptimos durante toda la tarde.
Glow Bowl de pollo y vegetales: Ingredientes
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La Base: 1 taza de arroz integral o quinoa (cocidos).
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La Proteína: 1 pechuga de pollo cortada en cubos (sazonada con sal, pimienta y ajo).
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El Color: 1 zanahoria rallada, ½ taza de garbanzos (pueden ser crocantes) y un puñado de espinacas frescas.
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El Toque «Aesthetic»: ½ aguacate en rebanadas y semillas de sésamo.
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El Aderezo Especial: Mezcla de 2 cucharadas de yogur griego, zumo de medio limón, un toque de miel y sal.
Preparación
El Inicio: En una sartén caliente con un chorrito de aceite de oliva, sella los cubos de pollo hasta que estén dorados y cocidos en su totalidad. Retira y reserva.
Ensamblaje de la Base: En un bowl amplio, coloca la base de arroz o quinoa. Este paso es fundamental para la estructura del plato.
Incorporación de Vegetales: Distribuye de forma organizada la zanahoria rallada, las espinacas y los garbanzos. La presentación es clave para el impacto visual.
El Cierre Estelar: Añade el pollo dorado y corona con las láminas de aguacate. Rocía el aderezo de limón y yogur sobre toda la superficie y finaliza con las semillas de sésamo.
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