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El mánager de la selección de Japón, Hirokazu Ibata, confirmó oficialmente que el derecho Yoshinobu Yamamoto será el encargado de abrir el duelo vs Venezuela este sábado, en el Clásico Mundial de Beisbol.

Tras disputar sus primeros cuatro encuentros en el Tokio Dome, los vigentes campeones se encuentran en Miami listos para decidir quién avanzará a las semifinales. El estratega nipón aseguró que Yamamoto no tendrá limitaciones en sus lanzamientos, más allá de los ochenta pitcheos permitidos por el reglamento.

Ibata destacó que espera que su abridor pueda lanzar tanto como pueda, yendo a fondo desde el principio del compromiso. Mismo pautado para las nueve de la noche en Miami.

Venezuela vs Japón en el Clásico

En su primera salida ante China Taipéi, Yamamoto no permitió hits ni carreras durante dos entradas y dos tercios, sumando dos ponches y otorgando tres boletos para la victoria. Sobre el relevo, el dirigente no confirmó si Yusei Kikuchi verá acción. Afirmando que al ser una etapa de eliminación directa deberán utilizar a cada lanzador que tengan disponible.

A pesar de una apertura complicada de Kikuchi ante Corea del Sur, el staff japonés mantiene la tercera mejor efectividad colectiva del certamen con un sólido promedio de 2.12.

El encuentro se realizará en el loanDepot Park, donde el equipo japonés buscará demostrar por qué cuentan con la segunda mayor cantidad de ponches de la competencia.

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