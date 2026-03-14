Compartir

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la designación del Almirante Orlando Maniglia como el nuevo embajador de Venezuela ante la República de Colombia. El anuncio se realizó durante una jornada de trabajo en Caracas, donde delegaciones de ambas naciones se reunieron para concretar diversos acuerdos de cooperación estratégica.

Rodríguez destacó que Venezuela ha acogido históricamente a millones de ciudadanos colombianos sin distinciones. Promoviendo una movilidad fronteriza que fortalece el espíritu de una sola patria compartida.

Nuevo embajador de Venezuela en Colombia

La jefa de Estado encargada enfatizó que este acercamiento responde al sueño integrador de Simón Bolívar. Buscando que ambos pueblos avancen hacia una agenda binacional enfocada en el desarrollo.

Así mismo, se informó que los días veintitrés y veinticuatro de abril se realizará en Maracaibo el encuentro de la Comisión Binacional de Buena Vecindad. Por lo tanto, este evento buscará fortalecer los lazos necesarios para la integración regional.»

Este nombramiento busca consolidar la confianza mutua entre los gobiernos vecinos. Hecho que facilita los canales de comunicación necesarios para resolver temas prioritarios en materia de seguridad y comercio fronterizo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

La Guaira: Vuelco de unidad de transporte público dejó más de 20 heridos en la avenida Soublette