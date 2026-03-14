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El carabobeño Diego Sanabria se titula campeón centroamericano de Karate en Nicaragua

By Lubin Molero
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Karateca Diego Sanabria de Carabobo (1)
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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IOTA Latino
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El karateca Diego Sanabria, orgullo del estado Carabobo, alcanzó la gloria internacional al titularse campeón en el Trigésimo Primer Campeonato Centroamericano de Karate Do. Actuación fundamental para que la delegación venezolana revalidara su título de bicampeona absoluta durante el certamen celebrado recientemente en Managua, Nicaragua.

Sanabria demostró una superioridad táctica indiscutible sobre el tatami nicaragüense, ejemplificando cómo la disciplina de los atletas locales transforma positivamente su entorno comunitario.

Karateca Diego Sanabria de Carabobo

Los jueces internacionales calificaron su ejecución como impecable, resaltando la potencia técnica y la agilidad mental mostrada durante los combates de este torneo internacional.

Con este resultado, el nombre de Carabobo brilla en el medallero general, donde la representación de Venezuela dominó ampliamente con un total de setenta y ocho preseas. Felicitamos a Diego Sanabria por ser un embajador de la casta guerrera carabobeña.

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