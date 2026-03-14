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Han pasado más de 50 años, 53 para ser exactos y el caso Vegas Pérez sigue siendo sonado, en tendencia, ahora con videos, opiniones y más. Fue el 22 de febrero de 1973 cuando fue secuestrado el joven Vegas.

Carlos Vicente Vegas Pérez de 13 años de edad había salido de su lujosa casa a un centro comercial cercano. En ese momento fue abordado por otros jóvenes que se lo llevaron en un carro Valiant.

Estos tomaron al joven y lo introdujeron en el maletero del carro, para muchos estos eran novatos en materia de secuestro. Pensaron en el dinero y no se dieron cuenta que el joven Vegas falleció horas después en la maleta del vehículo.

El Caso Vegas, uno de los más sonados del país

Vegas falleció por asfixia ya que el maletero no tenía ventilación, cuando estos descubren que estaba muerto no saben qué hacer. Los jóvenes tenían una deuda de drogas e igual cobraron el rescate.

Aprovechándose de los nervios de la madre, coordinan que esta deje el maletín con el dinero en una de las plazas de Chacao. La familia Vegas confiaba que liberarían al joven, pero no fue así, hubo un silencio total por parte de los captores.

La familia se sorprende que no hubo llamadas durante una semana, hasta que el cadáver del joven Vegas fue encontrado en una de las cunetas de la ARC. El joven había muerto el mismo día que lo habían secuestrado, el 22 de febrero de 1973.

El cadáver no presentaba heridas de bala, como tampoco laceraciones solo golpes y una fractura en el cráneo. El cuerpo lo lanzaron a los lados de la autopista, fue cuando empezó la investigación por parte de la extinta PTJ.

Jóvenes de la alta sociedad caraqueña quedaron detenidos, Alfredo Parilli Pietri, Gonzalo “Fafa” Cappecci, José Luis Branger Quiroga alias “Caramelito”, Javier Paredes. Además de Omar Cano Lugo conocido como “Chino Cano”.

Los implicados

Todos los implicados tienen entre 18 y 24 años, miembros de familias poderosas. El comisario Fermín Mármol León denunció presión por parte del poder económico. Este es apartado del caso más sonado de la historia del país.

Siete meses duraron la mayoría de los detenidos, solo el Chino Cano y Gonzalo Cappecci quedan detenidos. No por estar involucrados directamente, solo por la tenencia de drogas. Mientras que el caso pasó a ser archivado.

El comisario Mármol León en 1978 publica su libro 4 Crímenes, 4 Poderes, hizo denuncias con nombres cambiados. Mientras en 1980 apoyado por algunos sectores el Chino Cano lanzó su libro sobre este hecho.

Años después… Alfredo Parilli uno de los involucrados es capturado por tenencia de marihuana muriendo en prisión. Hace unos años murió “Caramelito Branger”, en Ibiza España. El caso sigue siendo tendencia desde 1973.

¿Venganzas?

Señalan tiempo después del caso que hubo venganza contra algunos de los implicados. Aunque esto no se ha comprobado, indican que uno de ellos pudo planear vengarse de los que estaban señalados de aquel caso.

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