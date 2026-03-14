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Un aparatoso accidente vial se registró la tarde de este viernes 13 de marzo cuando un autobús, se volteó en la avenida Soublette de La Guaira. El hecho ha dejado un saldo preliminar de veintiséis personas lesionadas.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las cinco y cincuenta de la tarde. Cuando una unidad de transporte público perteneciente a la ruta Catia La Mar – Caribe perdió el control. De acuerdo con los reportes de testigos presenciales, la buseta blanca impactó violentamente contra un muro de contención antes de volcarse sobre el pavimento en la conocida avenida.

El incidente tuvo lugar específicamente a unos cincuenta metros de la histórica Casa Guipuzcoana, en el sentido este-oeste de la principal arteria vial del estado costero durante el día.

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Un Autobús se volteó por Accidente en La Guaira

Organismos de seguridad, incluyendo la Policía de La Guaira, Bomberos y Protección Civil, llegaron rápidamente al sitio para atender la emergencia y extraer a los pasajeros que quedaron atrapados. Los paramédicos del programa de emergencias brindaron los primeros auxilios en plena vía pública a los ciudadanos afectados.

Debido a la gravedad de las heridas en algunos casos, los lesionados fueron trasladados de emergencia hacia los hospitales José María Vargas y el Periférico de Pariata. Se pudo conocer, que comisiones de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional mantuvieron el resguardo de la zona. Mientras, ambulancias realizaban el desalojo de las víctimas hacia los centros de salud regionales.

Por otro lado, autoridades iniciaron las experticias correspondientes para determinar si el volteo del autobús fue por una falla mecánica o por exceso de velocidad.

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