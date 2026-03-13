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Una mujer fue detenida por presunto tráfico de menores en el estado Cojedes. Al parecer, la fémina buscaba trasladar a una adolescente, lejos de la entidad, mediante engaños.

El procedimiento se realizó en la Autopista José Antonio Páez, donde las comisiones de la División de Investigación Penal interceptaron a la sospechosa durante un despliegue. La captura fue posible gracias a la denuncia inmediata de una madre, quien alertó a las autoridades sobre la extraña desaparición de su hija.

Tras recibir el reporte, los efectivos activaron un monitoreo en tiempo real que permitió salvaguardar la integridad física y también psicológica de la víctima rescatada actualmente.

Detenida por Tráfico de menores Cojedes

Las investigaciones preliminares indican que la detenida mantenía engañada a la joven con el objetivo de incorporarla a una red de tráfico de personas nacional.

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Las autoridades pusieron a la adolescente bajo resguardo oficial para su posterior reencuentro familiar y pusieron a la sospechosa a la orden inmediata del Ministerio Público regional.

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