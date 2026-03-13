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Este viernes, el Gobierno Nacional emitió un comunicado oficial para denunciar las recientes intenciones territoriales del Gobierno de la República de Guyana. El documento fue compartido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

Según el texto oficial, el gobierno venezolano considera estas afirmaciones como un «nuevo intento de desvirtuar y desconocer los derechos» que la nación reclama sobre el área.

También, el comunicado destaca que la postura de Guyana representa «un acto de usurpación de áreas marítimas». Mismo, que ignora lo establecido en el Acuerdo de Ginebra. El documento afirma que, según el derecho internacional, cualquier delimitación requiere un acuerdo entre ambas partes. «No puede ser determinada unilateralmente» por uno de los países.

Comunicado de Gobierno Nacional sobre Guyana

Así mismo, el escrito concluye señalando que «Guyana no puede señalar un solo instrumento» donde se haya consentido la supuesta ocupación de estos espacios marítimos en disputa.

La publicación del canciller surge tras las recientes declaraciones del gobierno guyanés respecto a su soberanía en zonas que Venezuela considera todavía bajo una controversia legal actualmente.

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Este pronunciamiento oficial busca fijar la posición de la administración venezolana frente a la comunidad internacional. Luego del escalamiento de las tensiones diplomáticas con el país vecino.

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