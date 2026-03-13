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La mañana de este jueves, un Autobús chocó contra un vehículo particular en la vía Ciudad Orinoco, dejando como saldo la vida de una oficial de la PNB.

La víctima fue identificada como Lexamar Ivonny García, de treinta y un años, quien se trasladaba en un vehículo particular modelo Mitsubishi Signo al momento del siniestro vial, de camino a El Tigre. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro treinta, cuando una unidad de transporte público colisionó violentamente contra la parte posterior del automóvil que estaba detenido.

Según los reportes preliminares de las autoridades, el fuerte impacto provocó el deceso instantáneo de la funcionaria policial debido a la magnitud de los daños sufridos.

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Autobús chocó en Ciudad Orinoco

Comisiones de diversos cuerpos de seguridad se presentaron en el sitio del suceso para realizar el levantamiento del cadáver y las experticias técnicas correspondientes.

Las autoridades de tránsito terrestre iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades del conductor del autobús involucrado en este choque ocurrido durante las primeras horas del día.

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