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Policía de Carabobo capturó a un joven con varias municiones

By Danny Valdiviezo
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Policía de Carabobo capturó a un joven con varias municiones

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Danny Valdiviezo
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La Policía de Carabobo capturó a un joven con varias municiones. En labores de patrullaje en el sector El Cambur, municipio Puerto Cabello, funcionarios del CPEC avistaron a un ciudadano, procediendo a darle la voz de alto y efectuar el respectivo chequeo corporal.

Durante la inspección se le incautó una bolsa transparente con 15 municiones de fusil calibre 7.62 (VEN 75), quedando el sujeto identificado como Enderber Josué Anular Aguilar (21 años). Este quedó a la orden del Ministerio Público por el delito de posesión de municiones.

Policía de Carabobo capturó a un joven con varias municiones

El procedimiento fue notificado a la Fiscalía Sexta Auxiliar, y se realizaron las actuaciones correspondientes bajo la supervisión del Inspector Jefe Freddy González.

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SourcePolicía de Carabobo
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