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Un pescador fue encontrado sin vida en el Lago de Valencia. Desde el pasado miércoles había sido reportado desaparecido Víctor Alfonso Acosta Ávila de 29 años de edad en las aguas del lago.

Personal del Sistema Integrado de Emergencia entre ellos Bomberos, grupos de rescate y Protección Civil se encargaron de extraer el cadáver de Acosta Ávila. Luego fue trasladado hasta la sede de medicina forense ubicado en el Hospital Central de Valencia (CHET).

Pescador fue encontrado sin vida en el Lago de Valencia

Funcionarios del CICPC como de la PNB se encuentran investigando la causa de muerte del pescador. En los últimos meses se han reportado varios muertos en aguas del espacio acuático ubicado entre Carabobo y Aragua.

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La mayoría de estos han fallecido por inmersión sobre todo por los lados de Magdaleno como de Carlos Arvelo. Algunos de los pescadores artesanales estaban residenciados cercanos a las aguas del lago.

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