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Fue rescatada una mujer de 80 años en Caracas de caer al vacío desde una altura de diez metros. El Coronel Pablo Palacios, de los Bomberos de la capital del país dio la información de este suceso.

La dama estuvo a punto de caer por una de las ventanas de la residencia donde vive, pero gracias a la acción de los bomberos sumado a la colaboración de los vecinos fue salvada. La adulta mayor se encuentra en perfecto estado de salud.

Rescatada una mujer de 80 en Caracas

Dijo Palacios que el rescate se llevó a cabo de forma exitosa ya que la mujer estaba en peligro de caer. Mediante técnicas especializadas de rescate procedieron a colocar a la dama a salvo en el edificio.

La acción de rescate se suma a las que han ejecutado los bomberos en los últimos años. Donde se han salvado a las personas.

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