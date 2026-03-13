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El FBI incluyó a un venezolano entre la lista de los 10 fugitivos más buscados del mundo. Las autoridades estadounidenses dijeron que Aníbal Alexander Canelón Aguirre se encuentra en dicho listado.

Indicaron que Canelón Aguirre forma parte de una conspiración criminal internacional, la cual está señalada de sustraer millones de dólares desde las instituciones financieras. Esto con el apoyo de organizaciones delictivas.

Comentó el FBI que desde enero del año 2024 Canelón ha estado al frente de enriquecerse por comisiones de “jackpotting” en cajeros automáticos. Dicho esquema es colocada en los cajeros para forzar la salida no autorizada de efectivo.

10 fugitivos más buscados del mundo

Desde el mes de diciembre del año pasado, pesa sobre Canelón una orden de captura desde el Tribunal de Distrito de Nebraska. Donde se le acusa de conspirar para cometer fraude bancario además de cometer robo bancario.

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Como daños a sistemas informáticos protegidos como conspiración de cometer lavado de dinero y brindar apoyo material a terroristas. La recompensa por la captura del delincuente venezolano ronda el millón de dólares.

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