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Un terremoto de 6.5 grados en Chile fue reportado hoy viernes 13 de marzo de 2026. El Servicio sismológico Nacional de la Universidad de Chile confirmó el fuerte sismo a 41 kilómetros de Huasco en la costa central de ese país.

Las personas ubicadas en edificios, galpones de trabajo, viviendas cumplieron con los protocolos de rescate impuestos por las autoridades. Hasta ahora no se han reportado personas fallecidas como tampoco lesionadas.

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Terremoto de 6.5 grados en Chile

El temblor ha tenido lugar a las 10:39:22 horas (local) a una profundidad de 27 kilómetros. Bomberos, rescatistas además de personas voluntarias están atentas ante cualquier situación que se pueda presentar.

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