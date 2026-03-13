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Se pudo conocer el monto que cobrarían los empleados públicos en el Bono Contra La Guerra Económica marzo 2026. Los empleados públicos cobrarán un monto de 66.450 bolívares ya que el gobierno nacional aumentó dicho bono 150 dólares.

Los empleados públicos abren dicha bonificación, luego le siguen jubilados como pensionados. Estos bonos se suman a las ayudas económicas entregadas por el gobierno nacional mediante la Plataforma Patria. Recuerda entrar dos veces al mes a tu cuenta en el Sistema y contestar las encuestas.

Bono Contra La Guerra Económica marzo 2026 fue aumentado

Recomendaciones Clave para Recibir y Cobrar:

Certifica tu teléfono: Asegúrate de tener el teléfono principal certificado en la plataforma para recibir notificaciones del número 3532 o 67373.

Actualiza tus datos: Mantén al día tu perfil, incluyendo la composición familiar y laboral, para no ser excluido de las asignaciones.

Responde encuestas: Contesta las encuestas de salud, CLAP y servicios en la plataforma, ya que los usuarios activos tienen prioridad.

Verifica la cuenta bancaria: La cuenta bancaria debe estar a tu nombre y registrada previamente en el sistema antes de solicitar el retiro.

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Usa la App VeMonedero: Puedes instalar la aplicación veMonedero (desarrollada por JMT ST C.A.) para facilitar las transferencias.

Seguridad: Nunca compartas datos en enlaces no oficiales y verifica siempre en patria.org.ve.

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