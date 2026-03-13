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Fue asesinado un detective agregado del CICPC en Valencia, el funcionario quedó identificado como Winder Principal Hernández. Se pudo conocer qué Principal iba salió de la sede del CICPC Plaza de Toros en una comisión al sector La Mirandita a entregar una citación.

Cuando estaba en el lugar junto a otros funcionarios estos fueron recibidos a tiros, quedando Winder herido de bala. La comisión de la policía científica salió rápido del lugar luego de que se originó una persecución.

Asesinado detective agregado del CICPC en Valencia

Principal Hernández fue llevado al ambulatorio de La Isabelica, donde ingresó, falleciendo minutos después en el centro de salud. Comisiones de la Policía de Carabobo como de la Municipal de Valencia comenzaron con la búsqueda de los sujetos que habían disparado.

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Cerca de las 9:00 de la noche, autoridades policiales se mantenían desplegadas en el sur de la ciudad. Se espera que las investigaciones de este caso continúen hoy viernes.

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