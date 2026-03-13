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La Fiebre Amarilla en Venezuela ha tenido una larga historia, con brotes significativos registrados desde el siglo XIX, siendo una epidemia destacada la que azotó Cumaná en 1853. Vinculada a los estudios de Luis Daniel Beauperthuy sobre el mosquito vector.

Las ciudades portuarias, especialmente La Guaira, han sido históricamente puntos de entrada de esta enfermedad endémica en el territorio. Hoy en día llamamos a las personas a combatir esta enfermedad.

La Fiebre Amarilla en Venezuela

Epidemia temprana: Se menciona una epidemia importante en Cumaná en 1853, donde se empezó a vincular la enfermedad con la picadura de mosquitos. Epidemia en Caracas: En 1902 se registró una grave epidemia con 290 casos y una mortalidad del 27%.

Primeros registros: Aunque la fiebre amarilla llegó a América con la colonización, las primeras epidemias documentadas en el Nuevo Mundo datan de mediados del siglo XVII (1647-1648). Afectando eventualmente a la región caribeña y venezolana.

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