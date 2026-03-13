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El clima hoy 13 de marzo de 2026 según el INAMEH nos indica cielos nublados en horas de la mañana. Esto en los estados centrales del país, específicamente en Carabobo, Aragua, Miranda y Caracas. Además de las regiones de los llanos y andinos.

Situación General, se prevé nubosidad de fragmentada a parcial en gran parte del territorio nacional; resaltando, formación de mantos nubosos acompañados de lluvias o lloviznas en zonas de *nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, Bolívar y Amazonas.

Además del este de Miranda, este de Falcón, Andes y Zulia*, así mismo, no se descartan precipitaciones dispersas en *Llanos Centrales/Occidentales*. De igual modo, pudieran presentarse lloviznas en el centro del país en horas de la noche.

Se estima formación de mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable en las regiones centrales como andinas para hoy. Área insular del país con nubosidad en horas de la mañana, en horas del mediodía se esperan cielos despejados.

Clima hoy 13 de marzo de 2026

Altas temperaturas en varios estados del país, zonas del estado Guárico y la región sur de Anzoátegui como en Bolívar y Amazonas con 37 grados. Centro del país y zonas occidentales con temperaturas superiores a los 34 grados.

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Bajas temperaturas en el estado Mérida en horas de la madrugada, se esperan siete grados para hoy martes. En zonas de montaña del centro del país se esperan 23 grados en horas de la madrugada.

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