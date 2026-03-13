Una milanesa napolitana es una de las recetas para compartir hoy viernes con familiares y amigos. Es uno de los platos más conocidos que podemos acompañar con papas fritas, o ensalada. Como con un buen arroz blanco.
Milanesa napolitana, ingredientes
4 filetes de carne de res (puedes usar pechuga de pollo si prefieres)
1 taza de pan rallado
1/2 taza de harina
2 huevos
Sal y pimienta al gusto
1 taza de salsa de tomate
200 g de jamón cocido
200 g de queso mozzarella rallado
Orégano seco al gusto
Aceite para freír
Preparación:
Sazona los filetes de carne con sal y pimienta por ambos lados. Pasa cada filete por harina, luego sumérgelo en huevo batido y finalmente cúbrelo con pan rallado, presionando bien para que se adhiera.
Calienta suficiente aceite en una sartén a fuego medio-alto. Fría los filetes empanizados durante unos 3-4 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y crujientes. Luego, sácalos y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
Precalienta el horno a 180°C (350°F). Coloca las milanesas en una bandeja para hornear. Cubre cada milanesa con una capa de salsa de tomate. Coloca una o dos lonjas de jamón cocido sobre la salsa de tomate.
Espolvorea con queso mozzarella rallado y un poco de orégano seco. Lleva las milanesas al horno durante unos 10-12 minutos, o hasta que el queso esté completamente derretido y dorado. Sirve las milanesas napolitanas con papas fritas, ensalada o lo que más te guste.
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