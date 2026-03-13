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Un sujeto quedó detenido en Naguanagua por estar señalado de cometer un acto de violencia de género. El sujeto enseguida fue denunciado ante la Policía Municipal de Naguanagua y fue capturado.

Además de quedar a la orden del Ministerio Público de nuestra entidad, los uniformados dieron captura al hombre por cometer el acto de violencia física contra su expareja. Este fue presentado en el comando central de ese cuerpo de seguridad.

Detenido en Naguanagua por caso de violencia de género

El caso se suma a los que han sido denunciados en el estado Carabobo. «No más violencia contra la Mujer, son seres que debemos Amar y Respetar.”, dijo el Director General, Comisario General Juan Carlos Aguilar Centeno.

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El cual invitó a todas las damas en este mes a denunciar cualquier tipo de maltrato que perjudique su integridad física y psicológica. ·Desde Naguanagua decimos ¡Basta de violencia! Tu denuncia es la herramienta más poderosa para frenar estos ciclos de agresión, No estás sola”, dijo el comisario.

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