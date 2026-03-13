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El Asesino del Zodiaco sigue siendo uno de los crímenes sin resolver en Estados Unidos. El sujeto nunca llegó a ser capturado por las autoridades. Este atacó entre los años 1960 como en 1970.

Se le señala de cometer varios asesinatos al norte de California, en esa década tanto mujeres como hombres temían transitar a altas horas de la noche. Decían que el sujeto no tenía rastros de ser un criminal.

En los años 68 como en el 69 este dejaba cartas, como el mismo reclamaba a la policía para que resolvieran el caso. La policía nunca llegó a tener un rastro de quien era la persona que atacaba.

Los casos siguen abiertos, los que cometió en la bahía de San Francisco como en Benicia. Hubo dos personas que sobrevivieron a sus ataques, los cuales aportaron pistas pero que a pesar de todo no dieron con el paradero del hombre.

El Asesino del Zodiaco

Este atacaba a las parejas jóvenes que salían a disfrutar en horas de la noche, pero que terminaron sin vida gracias al desconocido. Entre ellos los nombres de Betty Lou Jensen, David Faraday, Darlene Ferrin, Cecelia Shepard y Paul Stine.

Además de las parejas jóvenes, el hombre llegó a atacar a taxistas, esto para confundir más a los investigadores que buscaban a una persona solitaria en un automóvil. Otra de sus incógnitas fueron las cartas, estas eran enviadas a periódicos o a medios radiales.

En las mismas el hombre se identificaba solo como “Zodiac”, la policía hacía pruebas para dar con el autor de los abominables hechos pero no llegaron a encontrarlo. Este nunca ha sido hallado.

Sospechosos: Aunque se investigaron múltiples sospechosos (incluido Arthur Leigh Allen) y recientemente se ha mencionado a Gary Francis Poste; la identidad del asesino nunca ha sido confirmada oficialmente.

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El caso sigue abierto, siendo uno de los enigmas más duraderos de la criminología estadounidense. Solamente hay un retrato hablado del sujeto, el cual para muchos ya falleció en estos años que han pasado.

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