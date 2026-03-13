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Un accidente vial registrado la tarde de este jueves en el kilómetro 151 de la Autopista Regional del Centro (ARC) dejó un motorizado herido, movilizando diversos cuerpos de emergencia carabobeños.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las cuatro de la tarde. Siendo una colisión entre la motocicleta y un vehículo particular en el sentido hacia la ciudad de Valencia. Personal de Invialca y paramédicos de vías rápidas llegaron al sitio para brindar los primeros auxilios al conductor de la moto que resultó lesionado tras el impacto.

En las labores de atención participaron comisiones de los Bomberos de Guacara, funcionarios del programa 0800-Bigote y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana para controlar el tráfico.

Motorizado Herido en la ARC Tras Accidente

Tras ser estabilizado por los expertos en traumas, el herido fue trasladado de emergencia al Hospital Doctor Miguel Malpica de Guacara para su respectiva evaluación médica especializada.

Las autoridades de tránsito realizaron el levantamiento del choque para despejar la vía, la cual presentó una fuerte retención vehicular durante las maniobras de auxilio ciudadano realizadas hoy.

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