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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, envió un mensaje a todos los venezolanos para trabajar unidos y sin divisiones por el futuro de la nación.

A través del comunicado, la mandataria destacó que el compromiso actual debe centrarse en el reencuentro ciudadano y la sana convivencia democrática para todos. Rodríguez enfatizó la importancia de la unión nacional como eje fundamental para fortalecer la vida económica y social durante este nuevo periodo de gestión gubernamental.

La publicación incluyó un video sobre un encuentro con juntas de condominios, donde se discutieron estrategias para mejorar la organización colectiva en las comunidades populares.

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Mensaje de Delcy Rodríguez a la Nación

Durante la actividad, se reafirmó que la participación ciudadana es la base principal para resolver los problemas comunes que afectan la democracia participativa en Venezuela.

La presidenta encargada insistió en que el trabajo conjunto entre los diversos sectores del país permitirá avanzar hacia un desarrollo próspero y lleno de bienestar social.

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