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Funcionarios del CICPC de la Delegación Municipal Mariara detuvieron a dos delincuentes responsables de múltiples hurtos cometidos contra negocios ubicados en el municipio Guacara.

Los detenidos fueron identificados como Rafael Mejías y Ander Herrera. Presuntamente, estos utilizaban los momentos de descuido de los propietarios para sustraer diversos artículos de valor comercial.

Tras un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron ubicar a los sujetos. Mismos, que posteriormente comercializaban la mercancía robada para su beneficio económico. Al verificar sus datos en el sistema policial, se constató que ambos poseen un amplio prontuario delictivo relacionado con el tráfico de drogas y el robo genérico común.

Detenidos por hurto en negocio de Guacara

El detenido de mayor edad presentaba además una solicitud activa por distribución de sustancias ilícitas, mientras que su cómplice tenía registros por ocultamiento de armas de fuego.

La captura se realizó bajo los protocolos de investigación científica que caracterizan a la policía científica, garantizando la desarticulación de esta banda que azotaba a los comerciantes.

Ambos ciudadanos quedaron a la disposición inmediata del Ministerio Público para iniciar el proceso penal correspondiente.

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