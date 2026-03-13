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Los gobiernos de Venezuela y Colombia informaron este jueves la cancelación de la reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, previsto para el trece de marzo en la zona fronteriza.

La reunión entre la presidenta encargada y el mandatario colombiano tenía como objetivo principal fortalecer el espíritu de integración entre ambas naciones vecinas. A través de un comunicado conjunto, las autoridades explicaron que la decisión de posponer el evento se debe exclusivamente a motivos de fuerza mayor.

El presidente colombiano mantuvo su invitación formal a la jefa de Estado venezolana para llevar a cabo esta importante cita binacional en una fecha próxima oficial.

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Cancelan reunión entre Delcy y Petro

Ambas naciones reiteraron su firme voluntad de fortalecer la confianza mutua. Así mismo, de avanzar en las iniciativas de cooperación para el desarrollo de los territorios fronterizos compartidos. El encuentro buscaba consolidar proyectos estratégicos en materia de comercio y seguridad. Buscando beneficiar directamente a las poblaciones que residen en el Puente Atanasio Girardot.

Las cancillerías de los dos países trabajarán en la reprogramación de la agenda para garantizar que el reencuentro presidencial se realice bajo las mejores condiciones diplomáticas.

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