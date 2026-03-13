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Tras un fuerte intercambio de disparos con Funcionarios de la Policía de Carabobo, resultó abatido un sujeto apodado como alias «Ever» en el municipio Puerto Cabello. El suceso ocurrió específicamente en el sector El Samán del Cambur, donde los efectivos realizaban labores de patrullaje preventivo para combatir los índices delictivos actualmente.

El occiso fue identificado como Enyelber José Aular Aguilar, quien presuntamente pertenecía a una peligrosa banda. Misma que se dedicada al robo y la extorsión en la parroquia Democracia. Durante la intervención legal, las autoridades lograron incautar un arma de fuego tipo pistola calibre tres ochenta, la cual presentaba sus seriales totalmente devastados.

Abatido el «Ever» en Puerto Cabello

Según fuentes policiales, el individuo enfrentaba investigaciones por diversos delitos contra la paz y la seguridad de los residentes de esta zona costera.

La acción se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad. Con la finalidad de proteger a la comunidad del callejón Los Pérez, donde se mantenían activos diversos grupos negativos organizados.

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