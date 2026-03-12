Compartir

El Carabobo Fútbol Club quedó eliminado de la Copa Libertadores este miércoles al perder tres por dos en la tanda de penales frente al (vs) Sporting Cristal.

La escuadra venezolana sorprendió temprano en Lima con goles de Edson Castillo y Joshuan Berríos, logrando remontar momentáneamente el marcador global durante el primer tiempo.

Sin embargo, el conjunto peruano reaccionó en la segunda mitad y descontó por intermedio de Maxloren Castro, enviando la definición del partido a los tiros penales. En la instancia decisiva desde los once metros, los granates fallaron tres ejecuciones que terminaron sellando el pase de los celestes a la fase de grupos.

A pesar del dominio mostrado por el equipo nacional en el estadio Alejandro Villanueva, la falta de puntería final impidió concretar la hazaña deportiva.

Carabobo vs Sporting Cristal

Maurice Cova y Robert Núñez fueron los únicos jugadores que lograron anotar para la causa carabobeña durante la tensa definición contra el portero local actualmente.

Con este resultado, el equipo regional finaliza su participación internacional por esta temporada, enfocando ahora todos sus esfuerzos en el torneo de la liga local.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Venezuela peleó hasta el final pero cayó ante Dominicana en el Clásico Mundial