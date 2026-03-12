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Reunión de PDVSA en conjunto a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, este jueves con los máximos ejecutivos de la multinacional española Repsol para consolidar acuerdos de cooperación energética.

El encuentro contó con la participación de la recién designada Ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y las principales autoridades de la estatal Petróleos de Venezuela.

Francisco Gea Pascual, director de exploración de la empresa europea, lideró la delegación que busca expandir las operaciones conjuntas en diversos yacimientos petroleros nacionales.

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Reunión de PDVSA con Repsol

La estrategia del Gobierno nacional apunta a transformar la mayor reserva de crudo mundial en una potencia exportadora competitiva para el mercado global actualmente. Esta asociación estratégica pretende servir como un puente comercial directo entre Venezuela y Europa, facilitando el intercambio de recursos necesarios para el desarrollo común.

Durante la reunión, se reafirmó el compromiso de ambas partes por mantener una agenda de soberanía nacional que atraiga inversiones extranjeras hacia el Motor Hidrocarburos.

Los representantes de Repsol destacaron la importancia de las tres décadas de operaciones continuas en el país como base sólida para los nuevos proyectos operativos.

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