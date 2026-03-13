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Un hombre solicitado por homicidio fue capturado en Carabobo, la información la dio a conocer el comisario Douglas Rico a través de sus redes sociales. Quedando el sujeto requerido a la orden de los Tribunales.

Funcionarios de la Delegación Municipal Carlos Arvelo, realizaron la aprehensión de Juan Domingo Guzmán Escalona (50), en el sector Yuma, parroquia Guigue; municipio Carlos Arvelo, estado Carabobo, por encontrarse solicitado.

Solicitado por homicidio fue capturado Carabobo

Las comisiones policiales, se encontraban realizando labores de investigación en la dirección en mención, cuando avistaron a Guzmán. Este fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).

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Este arrojó que se encuentra solicitado por el Juzgado de Primera Instancia, Tribunal Segundo de Juicio del estado Aragua, por cometer el delito de homicidio calificado. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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