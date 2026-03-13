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Venezuela se mide a Japón en los Cuartos de Final del CMB 2026, desde hoy comienza esta fase del Clásico con partidos interesantes. Los criollos estarán listos para enfrentar a los nipones en este juego de vida o muerte.

Como es conocido, Japón es una de las selecciones más fuertes en el beisbol, ya Shohei Ohtani dijo que Venezuela cuenta con buenos jugadores. Los criollos harán todo por vencer a Japón y avanzar a la tercera ronda.

El combinado nacional aprovechará cualquier espacio que ceda el pitcheo japonés para fabricar carreras. Mientras que el objetivo es frenar a los bateadores principales de la alineación asiática.

Venezuela se mide a Japón y los juegos para hoy

Corea del Sur vs. República Dominicana: Viernes 13 de marzo, 6:30 PM (Miami).

Estados Unidos vs. Canadá: Viernes 13 de marzo, 8:00 PM (Houston).

Sábado 14 de marzo

Puerto Rico vs. Italia: Sábado 14 de marzo, 3:00 PM (Houston).

Venezuela vs. Japón: Sábado 14 de marzo, 9:00 PM (Miami).

Las selecciones ganadoras irán a semifinales del Clásico Mundial de Beisbol.

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