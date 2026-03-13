Compartir

El venezolano Alejandro Guedez brilló en apnea de Australia, el criollo participó con éxito en la competición de Brisbane de ese país. Guedez ha sido uno de los atletas venezolanos más destacados en esta disciplina deportiva.

Indicó Guedez en exclusiva para Noticias24Carabobo que ganó el primer puesto en la prueba de dinámica con bialetas (220 metros). Lo que significó un nuevo récord nacional y una mejor marca continental suramericana.

Venezolano Alejandro Guedez brilló en apnea de Australia

También logró el segundo lugar en apnea estática con un total de seis metros con cinco centímetros. El apneista venezolano se sigue concentrando en Australia para futuras competiciones internacionales.

En la actualidad busca tener un excelente año en la apnea, logrando tener mejores marcas personales y dejando en alto el nombre de Venezuela.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas