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El precio del dólar BCV hoy 13 de marzo de 2026 nos indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 440 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 443,25 bolívares y el euro en 510,34 bolívares.

Para este lunes 16 de marzo, el valor del dólar será de 446,80 bolívares y el euro en 511,22 bolívares.

Mientras que la onza de oro se encuentra en un precio de 5.084 dólares, este ha estado entra alzas y bajas en los últimos días. El gramo del metal precioso en la actualidad está rondando los 163,45 dólares.

El precio del petróleo se encuentra hoy se encuentra en un costo de 105,06 dólares. Luego del conflicto del Medio Oriente los costos del crudo se mantienen en alza, este ha estado sobre los 106 dólares en las últimas horas.

Mientras que el costo del bitcoin se encuentra hoy en 71.590,44 dólares, este ha estado en alza entrando a los 70 mil dólares nuevamente. Se espera que este siga subiendo en los próximos días del mes de marzo.

Dólar BCV hoy 13 de marzo de 2026 y la producción de huevos en el país

La producción de huevos en Venezuela mostró un notable crecimiento del 36% en 2024, consolidando la recuperación del sector avícola. Con picos de producción que superaron el millón de cajas de 360 unidades mensuales.

Zulia, Aragua y Carabobo son los estados líderes, aportando cerca del 60% de la producción nacional. Crecimiento Reciente: Tras años de caída, el sector avícola (huevos y carne de pollo) experimentó una recuperación tras 2018, con un aumento significativo.

Producción 2024-2025: En 2024, la producción de huevos creció un 36,71%, con meses destacados como enero y septiembre, superando el millón de cajas mensuales. Para 2025, la producción mostró un crecimiento más lento, con un aumento del 0,82%.

Liderazgo Geográfico: Los estados Aragua, Carabobo y Zulia representan aproximadamente el 60% de la producción nacional de huevos y pollos de engorde.

Abastecimiento: El sector avícola ha logrado cubrir la demanda nacional, indicando que el 100% del consumo de huevos es de producción local.

Consumo y Calidad: La producción se ha modernizado, utilizando tecnología para aumentar la capacidad de postura, resultando en huevos con un 25% menos de colesterol que hace 15 años.

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